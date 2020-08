Incendio a ridosso della Pontina, intervengono i vigili del fuoco: pesanti i disagi al traffico

Un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, a ridosso della Pontina sta creando non pochi disagi alla circolazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Roma, nei pressi del chilometro 17,800 all’altezza di Castel di Decima - e riaperta poco prima delle 19 -.

Sul posto sono sono intervenuti i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale. L’incendio da quanto si apprende è divampato al di fuori della sede stradale. La temporanea interdizione dell’arteria, spiegano da Anas, si è resa necessaria proprio per far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende in seguito all'incendio un albero è caduto sulla carreggiata.

Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Inevitabili, e pesanti, le ripercussioni sul traffico; lunghe code sono state segnalate sull'arteria, in entrambe le direzioni.