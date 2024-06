Incendio al campo rom sulla Pontina, il fumo invade l'arteria

Un incendio è divampato lungo la via Pontina, nell'area del campo nomadi di Tor de' Cenci, a Castel Romano. Il rogo ha interessato un campo di sterpaglie al margine della baraccopoli, ma le fiamme, alimentate dal vento, hanno preso rapidamente forza e il fumo ha invaso l'arteria stradale.

Il fuoco ha minacciato il campo nomadi ma anche gli automobilisti in transito sulla Pontina in entrambi i sensi di marcia. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti con due autobotti, insieme ai volontari della protezione civile. Sul posto anche gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.