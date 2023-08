Paura per un incendio sulla Pontina: in fiamme un minibus

Momenti di paura sono stati vissuti intorno all’ora di pranzo sulla Pontina per un incendio che ha interessato un minibus. Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.

L’allarme è scattato intorno alle 13: le fiamme hanno interessato il minibus nei pressi del chilometro 107+400 all’altezza di Terracina e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme anche agli agenti del locale distaccamento della polizia stadale e alle squadre Anas. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo in avaria ha preso fuoco mentre veniva trainato da carro soccorso

Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza la Pontina è stata chiusa al traffico per un tratto di circa 100 metri; la circolazione è stata provvisoriamente indirizzata lungo una strada complanare con indicazioni in loco.

L’intervento è durato circa tre ore; poco prima delle 16 infatti il tratto della strada statale 148 interdetto è stato riaperto al traffico e la circolazione ha ripreso a tornare regolare.

Articolo aggiornato alle 16.45