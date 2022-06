Vasto incendio a Priverno, le fiamme bruciano un campo di grano e lambiscono le case

Un vasto incendio ha tenuto in allerta i residenti nel pomeriggio di ieri, 15 giugno, a Priverno: le fiamme sono partite poco prima delle 17 nei pressi di via Torretta Rocchigiana poi il vento e la vegetazione secca hanno favorito il propagarsi delle fiamme che sono arrivate anche a lambire le abitazioni.

Il rogo, che ha bruciato anche un campo di grano, si è verificato solo 24 ore dopo un episodio simile con un incendio che, nella giornata del 14 giugno, aveva interessato la zona di via Dei Condotti a Priverno mandando in fumo anche in questo caso un campo di grano,

Scattato l’allarme nel pomeriggio di ieri sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno operato insieme ai volontari della protezione civile, Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi impegnati a lungo per avere la meglio sulle fiamme; un intervento tempestivo e un importante lavoro di squadra che ha permesso di scongiurare conseguenze ancora peggiori. Accertamenti sono in corso sulle cause.