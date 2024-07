Maxi incendio deposito di rifiuti, colonna di fumo nero su tutto il litorale

Un violento incendio è divampato nella giornata di domenica 14 luglio nella zona industriale di Anzio,a ridosso della Nettunense. A fuoco un deposito di rifiuti stoccati all'interno del piazzale della Ecoimballaggi. Una enorme nube nera si è alzato in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza, da Pomezia fino ad Aprilia.

Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Anzio e di Aprilia, che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Nella giornata di oggi, 15 luglio, è previsto un sopralluogo per cercare di stabilire le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto anche i carabinieri e i volontari della protezione civile.