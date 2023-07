Incendio in via del Crocifisso, ristorante in fiamme

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, martedì 4 luglio, nella zona di Borgo Santa Maria. Dalle prime informazioni a disposizione le fiamme hanno interessato un ristorante che si trova lungo via del Crocifisso a ridosso della frazione di Latina, il Casale Rosa.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi e subito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per domare il rogo che ha danneggiato la struttura. Sul posto è arrivata anche la polizia.

Spento l'incendio è stato effettuato un primo sopralluogo; sono ora in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.