Incendio a ridosso dei binari: caos sulla Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno

"Bloccati da due ore alla stazione Termini a causa di un incendio". Sono i passeggeri che attendono di prendere un treno da Roma in direzione Napoli e che non hanno a disposizione convogli per via di un incendio divampato tra le stazioni di Torricola e Pomezia. Le linee Roma- Napoli via Formia e Roma- Nettuno sono infatti bloccate dalle 14.20 circa.

Trenitalia comunica che la circolazione è sospesa e che è corso l'intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e consentire poi la ripresa della circolazione ferroviaria.

Al momento dunque sono coinvolti almeno 7 Intercity che viaggiano lungo le due tratte e che sono fermi o subiranno modifiche o cancellazioni del percorso. Stessa sorte per i treni regionali che possono subire limitazioni e registrare ritardi. Trenitalia ha annunciato l'attivazione di corse sostitutive con bus che potranno garantire i collegamenti regionali. I passeggeri diretti a o in partenza da Aversa, Formia e Latina possono rivolgersi al personale di assistenza clienti di Trenitalia.

Alle 18,50, secondo l'ultimo aggiornamento di Trenitalia, la circolazione era ancora sospesa.

Articolo aggiornato alle 19