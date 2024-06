Incendio a Roccasecca dei Volsci: in fumo ettari di bosco e ulivi

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nel territorio di Roccasecca dei Volsci. Il rogo si è sviluppato in una zona di vegetazione a poca distanza dal centro abitato del paese.

Le fiamme hanno divorato circa 4 ettari tra bosco di querceto e piante di ulivo. I vigili del fuoco, allertati da una segnalazione arrivata al 112 sono intervenuti per domare l'incendio anche con un elicottero regionale e un canadair della flotta aerea antincendio del copo nazionale, entrambi coordinati a terra da un direttore delle operazioni di spegnimento. In supporto delle squadre hanno operato anche diverse associazione di volontari della protezione civile. L'intervento si è concluso solo in serata, intorno alle 20.

Non si sono registrate per fortuna persone coinvolte ma il bilancio del rogo è di almeno quattro ettari di vegetazione bruciata.