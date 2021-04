Incendio a Sabaudia, fiamme in un’abitazione di un consorzio privato

Il rogo ha interessato una veranda adibita a cucina della casa in cui fortunatamente in quel momento non era presente nessuno. Accertamenti sulle cause

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno all’ora di pranzo di oggi, giovedì 29 aprile, a Sabaudia per un incendio divampato all'interno di un consorzio privato. Le fiamme sono scoppiate in un appartamento interessando una veranda adibita a cucina.

L’allarme è scattato intorno alle 13 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Latina che hanno subito operato affinché il rogo non si propagasse scongiurando conseguenze ancor più gravi. Fortunatamente nel momento in cui si sono generate le fiamme all’interno della casa non era presente nessuno.

Al momento non sono ancora state accertate le cause del rogo; in corso gli accertamenti.