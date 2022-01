Incendio sul lungomare di Sabaudia, in fiamme uno stabilimento balneare. Si indaga sulle cause

Vasto incendio nella notte tra il 5 e il 6 gennaio sul litorale di Sabaudia: in fiamme un chiosco in legno adibito a stabilimento balneare sulla spiaggia.

L’allarme è scattato poco dopo l’una e sul posto, su strada Lungomare, dopo le segnalazioni giunte al Nue 112 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina. All’arrivo sul luogo dell’incendio le fiamme stavano avvolgendo il chiosco in legno, con un basamento di circa 200 metri quadrati e altre due strutture al di sopra di circa 40 metri quadrati ognuna.

Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco che si sono protratte per alcune ore. Domato il vasto incendio, gli uomini del 118 in collaborazione con i carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo alla ricerca di elementi utili a stabilire le cause del rogo. Al momento sulla matrice non si viene esclusa nessuna ipotesi. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.