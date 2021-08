Incendio alla Sep di Pontinia, il sindaco: “Situazione monitorata”. Attese le analisi dell’Arpa

Dopo l’incendio divampato alla Sep di Pontinia nella serata di ieri, domenica 22 agosto, è stato il sindaco Carlo Medici questa mattina a fornire gli ultimi aggiornamenti e a fare il punto della situazione.

Il rogo, come si è detto, è divampato poco prima delle 22 di ieri sera e ha interessato uno dei capannoni dell’impianto di compostaggio che si trova nell’area industriale di Mazzocchio. “Fortunatamente i vigili del fuoco sono riusciti a contenere l’incendio in poco tempo - ha detto Medici -. Dalle informazioni ricevute parlando sia con i vigili del fuoco che con gli altri soggetti contattati, tra cui l’Arpa Lazio, non dovrebbero esserci particolari problemi per l’aria perché si tratta di un impianto che tratta compost e non plastica, per cui l’incendio e i fumi che ne sono derivati non hanno quelle caratteristiche di pericolosità. Dato questo che però verrà comunque accertato” ha aggiunto il sindaco di Pontinia annunciando che i tecnici della stessa Arpa posizioneranno dei campionatori e i risultati sono attesi poi tra le 24 e le 48 ore.

Il fumo, però, continua a fuoriuscire e, spiega ancora Medici, potrebbe continuare a farlo almeno per un giorno; l’appello, in via precauzionale, che viene fatto ai cittadini, che già nella notte sono stati invitati a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse, è comunque quello che di tenere alta l’attenzione. “Non siamo nella situazione causata lo scorso anno dall’incendio alla Loas di Aprilia - spiega ancora Medici -, ma in un contesto molto meno pericoloso e immagino quindi che non ci saranno particolari problemi. La situazione sarà sempre monitorata e sono in contatto con tutti gli organi interessati dalla stessa Arpa, alla Prefettura ai vigili del fuoco, così come anche con il direttore dell’impianto che in tempo reale mi aggiorna sulla situazione”.

Il sindaco ha comunque annunciato che nella giornata di oggi effettuerà un nuovo sopralluogo alla Sep per verificare di persona l’evolversi della situazione.