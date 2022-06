Vasto incendio a Sezze, sopralluogo del sindaco Lucidi. Verifiche sulla srada, resta chiusa la Monti Lepini

Sopralluogo del sindaco di Sezze Lidano Lucidi nella zona interessata dal vasto incendio che, divampato nella serata di ieri, lunedì 13 giugno, ha reso necessaria anche la chiusura di un tratto della strada statale 156 Monti Lepini.

Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi per domare il rogo che, partito dalle sterpaglie e alimentato dal vento ha presto raggiunto anche la ferrovia e l’arteria. Sul posto hanno operato a lungo i vigili del fuoco insieme anche ai volontari della protezione civile.

Questa mattina il primo cittadino Lucidi ha effettuato quindi un nuovo sopralluogo insieme anche alla polizia locale. “Per fortuna le fiamme non stanno devastando più il territorio, ma il tratto di strada resterà chiuso per gli approfondimenti del caso - spiega il sindaco attraverso un post su Facebook con cui aggiorna i cittadini sulla situazione -. Siamo in costante contatto con i vigili del fuoco, l’Anas, l’Arpa e le associazioni di protezione civile per la gestione di questa emergenza. Bisogna verificare se ci sono danni strutturali sul tratto di strada. La 156 Monti Lepini è chiusa dalla rotatoria di Sezze Scalo fino a Ceriara di Sezze”.

Sul posto è intervenuto già eri sera anche il personale dell’Arpa Lazio che ha effettuato un sopralluogo in emergenza già ieri sera. “Le nostre strutture tecniche - spiegano dall’azienda - sono rimaste in costante contatto con il Comune di Sezze e con i vigili del fuoco intervenuti sul posto. In base alle caratteristiche dell'incendio e dell'area in cui si è sviluppato - e in accordo con il sindaco - non è stato ritenuto necessario installare un campionatore per la qualità dell’aria”.