Stabilimenti balneari in fiamme, si indaga sulle cause. Materiale sequestrato dai carabinieri

Procedono senza sosta le indagini dei carabinieri sull’incendio che nella serata di lunedì 19 febbraio ha colpito due stabilimenti balneari sul lungomare di Gaeta. In fiamme i lidi “Le Dune” e “Onda Blu” sulla Flacca, in località Sant’Agostino.

Gli accertamenti sono condotti dai militari della Compagnia di Formia e al momento le ipotesi investigative sono tutte al vaglio; nessuna pista viene esclusa e le indagini, come fanno sapere dall’Arma, procedono a 36o gradi. I carabinieri sono in attesa della relazione tecnica finale dei vigili del fuoco che potrà fornire ulteriori elementi che possano andare a corroborare le emergenze investigative finora vagliate.

Nel corso del sopralluogo effettuato immediatamente dopo l'incendio è stato sottoposto a sequestro diverso materiale e proprio su questo fanno affidamento i carabinieri per risalire ai presunti responsbili. L'allarme è scatatto nella serata di lunedì dopo una segnalazione giunta al 112 per un rogo sul lungomare; rogo che, dai primi rilievi effettuati sul posto, ha danneggiato completamente la struttura in legno e ferro di circa 200 con annesso locale adibito a chiosco bar di uno dei due stabilenti, convenzionato con il Comune di Gaeta per la posa in opera giornaliera di ombrelloni, e parzialmente danneggiato anche il lido vicino.