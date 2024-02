Incendio nella notte sul lungomare, in fiamme due stabilimenti balneari

Incendio nella notte sul lungomare di Gaeta dove sono andati in fiamme due stabilimenti balneari. Un rogo che ha totalmente distrutto una delle due strutture, la più grande di circa 200 metri quadrati convenzionata con il Comune per la posa in opera giornaliera di ombrelloni, e parzialmente danneggiato la seconda.

L’allarme è scattato prima della mezzanotte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I due lidi, che si trovano nella piana di Sant’Agostino uno vicino all'altro e che al momento sono chiusi, si chiamano “Le Dune” e Onda Blu”; si presume che le fiamme siano partite da una delle due strutture in legno e ferro, con anneso chiosco e bar, per poi propagarsi alla seconda.

Al momento del loro arrivo i vigili del fuoco hanno appurato che il rogo era già molto avanzato e hanno dovuto lavorare a lungo per il completo spegimento e la messa in sicurezza dell'area. Una volta spento è stato effettuato un primo sopralluogo per rilevare tracce che possano essere utili alle indagini. Sul posto nella notte sono arrivati anche i carabinieri che ora sono al lavoro.

Al momento non sono stati trovati elementi certi che possano indirizzare le indagini verso una sola direzione e tutte le ipotesi sono al vaglio, sia quella dolosa che quella accidentale. Le indagini sono in corso.