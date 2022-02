Incendio sul traghetto Olympia, Giorgianni in Grecia per cercare i dispersi

Resterà in Grecia per il momento Gaetano Giorgianni, primo ufficiale della nave di Grimaldi Lines che ha preso fuoco nella notte tra il 17 e il 18 febbraio mentre si trovava nelle acque tra l'Italia e la grecia, al largo di Corfù mentre stava facendo rotta verso Brindisi. Giorgianni vive da tempo con la famiglia a Latina, a Borgo Sabotino, dove si attende il suo ritorno.

Per ora però dovrà rimanere a disposizione delle autorità greche e, insieme a un altro collega, ha ricevuto l’incarico di tornare a bordo per cercare i dispersi insieme al comandante. Proprio il comandante in un'intervista a Il Mattino di Napoli ha dichiarato che Giorgianni alle 3.01 l’aveva chiamato preoccupato. Il primo ufficiale aveva notato che troppi rilevatori antifumo si erano accesi contemporaneamente. E’ stato dunque il primo a dare l’allarme.

Giorgianni era originario di Messina ma, come riporta Messina Today, ha iniziato a navigare fin da giovanissimo, dopo essersi è diplomato alla scuola nautica di Gaeta. A caldo, la moglie Valeria, anche lei messinese, aveva raccontato i drammatici momenti vissuti dal marito. “E’ il mio eroe” ha detto la donna che ora aspetta di riabbracciarlo.

Sulla tragedia intanto è stata aperta un'indagine, mentre si cercano ancora i dispersi.