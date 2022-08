Incendio nei pressi dei binari: ritardi per i treni, rallentamenti e cancellazioni

Disagi per i pendolari della linea Formia-Napoli nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto: un incendio nei pressi dei binari ha infatti reso necessaria la sospensione della circolazione dei treni tra Casoria e Aversa, nella provincia di Caserta.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per domare il rogo.

Il traffico ferroviario, come fanno sapere da Rfi, è stato sospeso intorno alle 17.20 per poi iniziare a tornare regolare quasi due ore dopo. Inevitabili gli effetti sulla circolazione dei convogli: come fanno sapere sempre da Rete Ferroviaria Italiana, sono stati registrati rallentamenti tra i 15 e i 120 minuti per 5 treni Intercity e fino a 90 minuti per 7 Regionali, mentre 4 Regionali sono stati cancellati e 2 limitati nel percorso