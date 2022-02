Incendio sul traghetto per Brindisi, un pontino tra gli eroi dell'Euroferry Olympia

Nell’inferno di fuoco dell'Euroferry Olympia, il traghetto della Grimaldi Lines che ha preso fuoco nella notte tra il 17 e il 18 febbraio mentre si trovava nelle acque tra l'Italia e la Grecia, c’era anche Gaetano Giorgianni primo ufficiale di coperta che vive con la sua famiglia a Borgo Sabotino.

Originario di Messina, Giorgianni da anni ormai risiede nella frazione di Latina; il suo nome è tra quello degli eroi che in prima persona hanno partecipato alle operazioni di soccorso e salvataggio delle decine, centinaia, di persone dopo che le fiamme sono divampate a bordo della nave che stava facendo rotta verso Brindisi.

E proprio a Borgo Sabotino Giorgianni riceverà un riconoscimento una volta tornato nel capoluogo. A darne notizia il consigliere di Latina nel Cuore Renzo Scalco. “Tra gli eroi che la notte tra il 17 e il 18 febbraio hanno tratto in salvo 243 persone dall’incendio scoppiato a bordo dell’Euroferry Olympia della Grimaldi Lines vi è Gaetano Giorgianni, residente a Borgo Sabotino insieme a sua moglie e ai suoi due figli. Primo ufficiale di coperta, Giorgianni era in prima linea nelle operazioni che hanno salvato la vita a centinaia di persone nell’incendio scoppiato sul traghetto ad una decina di miglia a nord della costa greca di Corfù.

A breve Giorgianni verrà premiato da Don Alberto, parroco di Borgo Sabotino” spiega Scalco che rivolge un appello all’Amministrazione. “Anche il sindaco Coletta lo convochi al più presto in Comune, al fine di dare un encomio ad un vero eroe del nostro territorio, orgoglio di Borgo Sabotino e di tutta la città di Latina, il quale non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per salvare quella dei passeggeri del traghetto”.