Incendio nel balcone di un appartamento, attimi di paura in centro

Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio di oggi, martedì 30 gennaio, in centro a Latina per un incendio nel balcone di un appartamento. L’allarme è arrivato da via Monti, nella zona del Tribunale, dove le fiamme sono divampate nel terrazzo di un’abitazione che si trova al secondo piando di un palazzo.

Fortunatamente il rogo non ha interessato l’appartamento, che a quanto sembra è in fase di ristrutturazione, e non si sono registrati feriti o intossicati anche se il fumo che ha invaso i piani superiori ha reso necessario evacuare lo stabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco al lavoro anche con l’ausilio di un’autoscala.

Per consentire le operazioni la strada è stata chiusa al traffico e hanno raggiunto via Monti anche gli agenti della polizia locale. Sul posto in via cautelativa anche un’ambulanza.