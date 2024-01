Incendio in viale Nervi, a fuoco una cantina: sei persone intossicate dal fumo

Un incendio è divampato questo pomeriggio ai palazzi di viale Nervi, a Latina. A fuoco una delle cantine dell'edificio, per cause ancora in corso di accertamento. I residenti hanno lanciato l'allarme e immediatamente la palazzina è stata raggiunta da una squadra di vigili del fuoco che ha iniziato le operazioni di spegnimento.

Il fumo aveva però già invaso le scale raggiungendo diversi piani dell'edificio creando allarme e paura fra i condomini. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate e alcune di loro sono state portate in ospedale per precauzione. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Latina, che hanno provveduto a far evacuare il palazzo per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento in sicurezza. Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo e verificato che non si erano registrati danni strutturali. In poco tempo dunque i condomini hanno potuto fare ritorno nelle rispettive abitazioni.