Incendio in una villa: fiamme al primo piano dell’abitazione

Momenti di paura sono stati vissuti per un incendio in una villa. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 28 gennaio, ad Anzio. Sul posto, in via Napoli, non appena scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento con la squadra 23/A. Necessario per domare il rogo anche l’ausilio di due autobotti, un'autoscala e il TA/6.

Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono divampate all'interno del primo piano della villetta e hanno presto interessato la copertura in legno dell'abitazione sottostante.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati; accertamenti sono in corso da parte della polizia per risalire alle cause dell’incendio.