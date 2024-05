Incidente in fase di decollo, aliante finisce contro la recinzione di una casa. Feriti marito e moglie

Momenti di paura questa mattina a Nettuno per un incidente che ha coinvolto un aliante in fase di decollo finito poi contro la recinzione di un’abitazione. A bordo marito e moglie che sono rimasti feriti e sono stati trasportati entrambi in ospedale.

Tutto è accaduto intorno alle 9 di oggi, domenica 5 maggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, un aliante a motore in fase di rullaggio prima del decollo ha perso traiettoria della pista ed è finito in un fosso, poi ribaltandosi è andando a sbattere contro la recinzione di una casa in via Rocca di Mezzo.

A bordo si trovavano marito e moglie, di 63 e 64 anni. L'uomo ha riportato escoriazioni sul corpo ed è stato trasportato in codice rosso al San Camillo con l'elisoccorso mentre la donna, ferita alla gamba sinistra e con qualche escoriazione, è stata trasportata all'ospedale di Anzio.

I due feriti da quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto la pattuglia del commissariato di Anzio e la polizia scientifica per i rilievi che sarago utili a chiarire le cause di quanto accaduto.