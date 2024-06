Precipita durante l’arrampicata, ragazza ferita e portata in eliambulanza in ospedale

Pauroso incidente per una ragazza durante un’arrampicata sulla montagna di Norma. La giovane soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in eliambulanza in ospedale a Latina.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, nel comune sui monti Lepini. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la ragazza stava effettuando una arrampicata presso la falesia detta “Gola dei venti” quando ha perso la presa ed è precipitata in una fessura della parete.

Lanciato l’allarme sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Norma insieme ai vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi alla giovane rimasta ferita. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dai sanitari del 118 che poi hanno predisposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.