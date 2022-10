Scampò alla tragedia di Monte Lupone: Matteo Pozzoli muore precipitando sull'Etna con un canadair

E' morto in un incidente aereo sulle pendici dell'Etna Matteo Pozzoli, 56 anni, che nel 1997 scampò a un'altra tragedia sulle colline di Cori, sul Monte Lupone, in cui perse la vita l'allora 32enne, capitano dell'Aeronautica, Maurizio Poggiali.

Matteo Pozzoli, originario di Erba, viveva nel paese viterbese sui Cimini, a Soriano. I suoi resti e quelli del compagno di volo, Roberto Mazzone, sono stati trovati a 24 ore dall'incidente. Giovedì il Canadair 28 su cui stavano volando è precipitato sull'Etna durante un'operazione di spegnimento di un incendio a Linguaglossa, nel Catanese. Pozzoli aveva alle spalle una lunga carriera da pilota, prima nell'Aeronautica militare e poi nell'aviazione civile, in particolar modo nell'antincendio. "'Un pilota non muore mai. Cambia solo base'. Vogliamo credere che sia così - è il messaggio che arriva dalla famiglia -. Ti penseremo ancora lassù, a fare quello per cui hai sempre voluto vivere: volare. Ciao Teo, mancherai".

Nel 1997 aveva già avuto un incidente con una caccia militare sul monte Lupone, in provincia di Latina. "Ma volare era la sua vita", dice il padre Filippo. Il piccolo aereo guidato da Matteo Pozzoli decollò la mattina dell'8 agosto 1997 per un volo di addestramento. Accanto al pilota sedeva Maurizio Poggiali mentre sul sedile posteriore c'era il maresciallo Ermenegildo Franzoni. Intorno alle 11 la tragedia: l'aereo si schiantò nei boschi di Cori. Pozzoli e Franzoni furono trovati ancora in vita, mentre per Poggiali fu constatato il decesso. All'incidente seguì una battaglia giudiziaria conclusa nel 2012 con una condanna per Pozzoli a un anno e sei mesi.