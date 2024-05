Precipita in un fossato mentre sistema un cavo della fibra ottica: operaio 40enne ferito al volto

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, 30 maggio, nel comune di Campodimele. Ferito un operaio di 40 anni, residente a Formia, caduto da un'altezza di diversi metri.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Lenola, intervenuti subito dopo l'allarme arrivato al 112, l'uomo, di nazionalità albanese, stava lavorando per sistemare un cavo della fibra ottica collocato su un palo. All'improvviso, mentre era intento a svolgere l'intervento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo finendo in un fossato sottostante e battendo il volto. Nella violenta caduta l'operaio è rimasto ferito in modo serio e ha riportato lesioni facciali. Soccorso dal personale del 118 è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale di Latina, dove si trova tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita.