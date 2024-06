La trebbiatrice prende fuoco, muore un agricoltore di 62 anni

Non si arrestano le tragedie sul lavoro in questi giorni drammatici per il territorio pontino che piange un’altra vittima. Un agricoltore di 62 anni è morto dopo che la trebbiatrice su cui stava lavorando ha preso improvvisamente fuoco. Soccorso e portato in eliambulanza in ospedale purtroppo il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 giugno.

A dare per primo la notizia è stato il gruppo del gruppo Cra - Agricoltori traditi, guidato da Danilo Calvani. “Muore Luigi Guerriero dopo un giorno dal terribile incidente. La mietitrebbia prende improvvisamente fuoco. Soccorso da un collega e portato subito in ospedale, Giggi, non ce l'ha fatta”.

L’incidente c’è stato nella giornata di sabato 22 giugno in un terreno che si trova all’altezza del chilometro 58+500 dell’Appia, nel territorio di Cisterna. Per cause che sono ancora al vaglio, probabilmente un corto circuito, sulla trebbiatrice su cui stava lavorando Luigi Guerriero si è innescato un incendio che ha avvolto il mezzo, colpendo anche l’uomo che era a bordo. L’allarme è stato lanciato da un collega che in quel momento si trovava con lui. Subito sono giunti i vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile, per domare l’incendio. Sul posto anche i sanitari del 118 che per mezzo di un’eliambulanza hanno predisposto il trasferimento dell’uomo in ospedale.

Tanti sui anche sui social i messaggi di dolore e cordoglio per la morte del 62enne, quinta vittima sul lavoro in una settimana drammatica anche per la provincia di Latina che ha pianto la morte di Satnam Singh e di Valerio Salvaotre, il ragazzo di 29 anni deceduto lo scorso venerdì dopo che il tetto del capannone su cui stava lavorando è ceduto precipitando da una altezza di circa 10 metri.