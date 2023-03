Un altro incidente su lavoro: cadono dal tetto di un capannone, feriti tre operai

Un altro incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di ieri, martedì 28 marzo, nel territorio pontino in cui sono rimasti feriti tre operai, fortunatamente in maniera non grave. E’ accaduto in un’azienda nella zona industriale di Sermoneta, al confine con Latina Scalo; coinvolti tre lavoratori di 23, 33 e 50 anni che, soccorsi, sono poi stati trasportati in ospedale.

Da quanto appreso gli operai, dipendenti di una ditta esterna, erano impegnati in alcune operazioni di montaggio di pannelli fotovoltaici quando, per cause che al momento sono ancora in fase di accertamento, sono precipitati dal tetto di un capannone che si trovava a un’altezza di circa tre metri. Fortunatamente la caduta è stata attutita da una struttura sottostante, ma i tre lavoratori hanno comunque riportato delle lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale.

Sull’incidente sono in corso gli accertamenti da parte della Asl e dei carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione di quanto effettivamente accaduto.

L’incidente di ieri riaccende prepotentemente i riflettori sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro; solo poco meno di due settimane fa la provincia di Latina ha pianto la morte di tre persone in due diversi incidenti che si sono verificati in altrettante aziende a Cisterna e Sermoneta.