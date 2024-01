Cade in una macchina impastatrice: ferito un operaio

Incidente sul lavoro ieri, 25 gennaio, in un cantiere edile di Priverno. Un operaio di 45 anni è rimasto ferito cadendo con una gamba all'interno di una macchina impastatrice. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sono stati gli altri operai a lanciare l'allarme e a richiedere subito l'intervento dei soccorsi. Il 118. I sanitari hanno stabilizzato l'uomo sul posto e hanno poi attivato un'eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, mentre nell'area sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Priverno, un'auto medica e il personale del dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl pontina.

L'operaio ferito, da quanto si apprende, si trova in condizioni serie ma stabili e non è in pericolo.