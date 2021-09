Incidente sul lavoro: finisce con il piede sotto una ruspa: operaio soccorso con l’elambulanza

E’ accaduto in contrada Forcella a Santa Maria Pugliano a Paliano; l’uomo di 50 anni di Minturno soccorso e trasportato in ospedale a Roma

Un operaio di Minturno è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Paliano, in provincia di Frosinone. Tutto è accaduto intorno alle 10 di oggi, venerdì 10 settembre, mentre l’uomo era impegnato in un intervento in un cantiere comunale in contrada Forcella a Santa Maria Pugliano: qui, come riporta FrosinoneToday, l’uomo è rimasto ferito ad un piede mentre è a lavoro a causa di una ruspa che è scivolata su un terreno in pendenza.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno allertato anche l’eliambiulanza per i soccorsi all’operaio ferito, un 50enne trasferito presso un ospedale romano dove si cercare di evitare ulteriori complicazioni al piede. Secondo quanto risostruito, i lavori erano in corso da parte di una ditta di Minturno, che aveva preso l'appalto di oltre un milione e mezzo di euro, per aggiustare il movimento franoso di Contrada Forcella; la ditta, quindi, da qualche tempo era a lavoro con i propri operai per cercare di fermare la frana.

Questa mattina la grossa ruspa stava facendo marcia indietro quando è scivolata sulla terra franosa e con un cingolo ha preso il piede di un operaio che era poco distante. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale caserma per i rilievi di rito; a loro sono affidate ora le indagini.