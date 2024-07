Incidente sul lavoro in un'azienda: operaio ferito alla mano da una macchina smerigliatrice

Un altro incidente sul lavoro in provincia di Latina, sul quale sono ancora in corso specifici accertamenti per verificare eventuali responsabilità. E' accaduto mercoledì 10 luglio, nel territorio di Sermoneta, all'interno di una società che si occupa di vendita, manutenzione e riparazione di macchine agricole.

I carabinieri della stazione del luogo sono intervenuti dopo una richiesta arrivata al numero unico per le emergenze 112 che segnalava appunto un infortunio sul lavoro. L'azienda è stata raggiunta anche da un'ambulanza e dal personale Spesal della Asl di Latina. Da una prima ricostruzione della dinamica è emerso che un operaio, mentre era intento a lavorare alla smeriglatura di un oggetto metallico, ha urtato con violenza la macchina con la mano destra procurandosi una profonda ferita. L'incidente ha reso necessario l'immediato soccorso del lavoratore e le cure mediche da parte dei sanitari dell'ospedale.

In queste ore sono in corso ulteriori accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità dell'infortunio.