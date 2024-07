Quella che sembrava essere una normale domenica di estate a Sperlonga ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Momenti di paura sono stati vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, 21 luglio, con due fratelli di 15 e 12 anni sono rimasti feriti mentre erano in mare. Subito sul posto sono intervenuti la Guardia costiera e i sanitari del 118 che hanno predisposto il trasferimento dei due ragazzini in ospedale.

Sono ancora in corso le indagini per chiarire quanto accaduto, ma secondo una primissima ricostruzione i due erano impegnati in un gioco in acqua e si trovavano su un gommoncino trainato da una barca quando la corda che univa i due mezzi si sarebbe improvvisamente spezzata andando a colpirli in maniera violenta.

Scattato l’allarme sul posto sono subito intervenuti i militari della Guardia Costiera e i sanitari del 112. Soccorsi con due ambulanze e i fratelli sono stati trasportati in due ospedali della Capitale