Travolto dal mezzo agricolo, ferito gravemente un anziano

Sono gravi le condizioni di un uomo di 75 anni che nella giornata di ieri, mercoledì 24 maggio, è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo agricolo. L’allarme è scattato al mattino, intorno alle 11, e sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per i primi soccorsi.

Tutto è accaduto sull’Appia a Minturno; secondo una prima ricostruzione, l’anziano è stato travolto, per cause che sono ancora in fase di accertamento, da un motocoltivatore rimanendo ferito a una gamba. Non facili le delicate fasi di intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto con la squadra partita da Castelforte; intervento condotto in stretta collaborazione con i sanitari del 118 che hanno costantemente monitorato le condizioni dell'uomo.

Successivamente, una volta liberato, il 75enne è stato preso in carico dal personale sanitario ed elitrasportato in gravi condizioni in ospedale.