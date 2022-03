Incidente stradale mortale sull'Appia, perde la vita un 31enne di Sezze

Ennesimo morto sulle strade della provincia di Latina la notte scorsa. La vittima è un 31enne di Sezze, Manuel Fasolilli. L’incidente, un frontale, è avvenuto poco prima di mezzanotte sull’Appia all’altezza chilometro 75.400 poco prima della Migliara 45 nel territorio del Comune di Sezze.

Una Fiat 500 a bordo della quale viaggiavano un ragazzo e una ragazza di Latina si è scontrata frontalmente con una Golf condotta da un 31enne di Sezze. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia stradale intervenuta sul posto la Golf, che procedeva in direzione di Terracina, avrebbe invaso l’altra corsia andando a scontrarsi con la Fiat 500 che procedeva in senso opposto. Purtroppo per il conducente della Golf non c’è stato nulla da fare e quando i mezzi del 118 sono arrivati l’uomo era già deceduto.

Gli occupanti dell’altra auto invece sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati entrambi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove si trovano ricoverati in prognosi riservata.