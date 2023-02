Madre e figlia morte in un incidente: medico condannato per omicidio stradale plurimo

L'incidente risale al 24 maggio 2019. Madre e figlia, Estella e Camilla Aversa, di 47 e 18 anni, avevano perso la vita mentre percorrevano via Guglietta Vallefratta, nel territorio di Prossedi, a bordo di una Ford Fiesta che viaggiava verso Ceccano, dove entrambe abitavano. La loro auto si era scontrata con un'altra vettura, un'Audi, condotta da un medico dell'ospedale di Belcolle, collonnello medico dell'Esercito, originario della provincia di Frosinone, ora condannato per omicidio stradale plurimo, come riporta Viterbo Today.

Lo schianto era avvenuto in prossimità di una curva e nel violento urto la Ford aveva sfondato il guard rail finendo fuori strada e capovolgendosi in una cunetta e Nessuna speranza per le due donne, morte sul colpo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato i corpi avvolti dalle lamiere dell'auto. Un'altra giovane, amica della ragazza, era invece rimasta ferita, così come il medico che alla guida del secondo veicolo.

Il medico, finito a processo, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e nel corso del dibattimento è emerso, secondo una perizia disposta dalla procura, che l'uomo stava viaggiando a una velocità più elevata di quella consentita sulla strada provinciale, che aveva un limite di 60 km orari.

Il giudice del tribunale di Latina lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, disponendo una provvisionale in attesa che, in sede civile, venga quantificata la somma del risarcimento danni. Il padre e la sorella di Estella Aversa si sono costituiti parte civile.