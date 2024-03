Incidenti: 3 morti in meno di 24 ore, 6 in soli dieci giorni. Chiesto un incontro al prefetto

Tre vittime della strada in meno di 24 ore, sei in dieci giorni. Sono i numeri che fanno spavento e che raccontano quanto accaduto in queste ultime settimane nella provincia di Latina. L’ultimo sinistro nella tarda mattinata di ieri a Formia, sulla regionale 630, in cui ha perso la vita un ragazzo che non aveva ancora compiuto 17 anni, arrivato poco dopo quello in cui, sulla Migliara 49, sono morti due giovani padri di 43 anni.

Una strage senza fine dopo i tre sinistri avvenuti in pochi giorni su altre due Migliare, la 51 e la 45, in cui sono deceduti un ciclista investito da un’auto e un nonno che stava accompagnando il nipote a scuola, e sull’Appia a Terracina in cui è deceduto un giovane straniero in bici.

Una lunga scia di sangue, “un ‘bollettino di guerra’ che ogni giorno registra nuove vittime” come ha detto oggi Giovanni Delle Cave, responsabile dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada APS per la sede di Latina e Frosinone che ha chiesto un incontro al prefetto Maurizio Falco.

“Tre morti in pochissime ore nel territorio pontino. L'associazione - spiega - chiede con urgenza un incontro con il prefetto, per cercare di capire cosa sta succedendo sulle nostre strade. Non possiamo continuare ad assistere a questa mattanza: chiederemo con forza al signor prefetto l'intervento dell'Esercito. È necessario intervenire con provvedimenti che siano un freno, un deterrente per chi eccede in velocità e si possa intervenire verificando l’alterazione o meno psicofisica di chi è alla guida. Chiediamo a gran voce maggiore severità per chi trasgredisce il codice della strada. Non si può restare ancora indifferenti verso queste stragi che quotidianamente portano lutto e disperazione”.