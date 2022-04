Incidente all’alba sull’A1, auto si ribalta: feriti gravemente due giovani pontini

Due giovani pontini sono rimasti gravemente feriti in un incidente che all’alba di oggi, domenica 24 aprile, si è verificato sulla A1, nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano, nella provincia di Frosinone.

Come riporta Today, i ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto sulla carreggiata in direzione nord ed erano di ritorno a casa, quando, per cause che sono ancora al vaglio, l’auto è uscita di strada ribaltandosi più volte e finendo la corsa contro un terrapieno. Violento poi l’impatto contro il pilone: la vettura è andata completamente distrutta e per poter estrarre i due occupanti dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino

Subito soccorsi dai sanitari del 118, i due giovani della provincia di Latina sono stati prima trasportati all’ospedale Spaziani di Frosinone e poi, a causa delle gravi lesioni riportate, sono stati trasferiti in elicottero a Roma. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Cassino.