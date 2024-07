Scontro con la moto sulla Cassia, morto il militare pontino dell'Aeronautica Roberto Grasso

E' morto in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso, 28 giugno, ad Acquapendente, sulla Cassia. La vittima è il militare pontino Roberto Grasso, in servizio allo Stato maggiore a Roma. L'uomo, 57 anni, era originario di Priverno e si trovava in provincia di Viterbo per un raduno di motociclisti.

Era in sella alla sua moto e, come riporta Viterbo Today, si è scontrato con un'auto condotta da un uomo di 90 anni, rimasto illeso. Dopo l'allarme il militare è stato subito soccorso dal personale del 118 e portato in codice rosso nel più vicino ospedale per poi essere trasferito in eliambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo.

I medici hanno fatto il possibile ma per il 57enne non c'è stato nulla da fare. Nella serata di sabato è deceduto a causa di una profonda ferita al collo. Ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre esami autoptici.