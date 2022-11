Maltempo, incidente dopo la caduta degli alberi per il vento: il Comune chiude la strada

Sono pesanti i danni e i disagi che l’ondata di maltempo che da questa notte si è abbattuta anche sulla provincia di Latina sta causando sull’intero territorio pontino. Le più pesante problematiche sono legate in particolare alla caduta di alberi a causa del forte vento. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco da questa notte e per tutta la prima parte della giornata di oggi, martedì 22 novembre. L’attenzione era alta su tutta la provincia dopo l’allerta meteo arancione che era stata diramata ieri dalla Protezione civile regionale e la maggior parte dei comuni preventivamente aveva anche deciso di tenere chiuse le scuole.

In queste ore è iniziata la conta dei danni e le diverse Amministrazioni stanno facendo fronte a diversi disagi. A San Felice Circeo il Comune - uno dei centri più colpiti dalla forte perturbazione - con un’apposita ordinanza ha disposto la chiusura di un tratto di via Molella, quello compreso tra l’incrocio con via Monte Circeo e via Del Pigneto proprio a causa dei danni per il maltempo.

“Il provvedimento - spiegano dall’Amministrazione - è scaturito dalle numerose segnalazioni pervenute al comando della Polizia Locale per la caduta di rami e alberi, che questa mattina ha causato anche un incidente stradale”. Come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Monia Di Cosimo, il tratto di strada resterà chiuso fino al permanere dello stato di pericolo. È consentita la circolazione con cautela ai soli residenti per raggiungere le proprie abitazioni