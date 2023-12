Incidenti mentre sono alla guida sotto l’effetto di alcol e droga: scattano le denunce

E' uscita fuori strada a Terracina mentre era alla guida della sua auto. Un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli ma ha richiesto l'intervento dei carabinieri dell'aliquota radiomobile. I militari hanno quindi sottoposto la conducente, una 44enne del posto, agli accertamenti alcolemici in una struttura sanitaria e ora l'hanno denunciata perché le analisi hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La signora è stata quindi deferita per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Un episodio analogo ha visto protagonista sempre di Terracina un 33enne che è stato denunciato questa volta per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 19 novembre quando il giovane è stato coinvolto in un incidente con un’altra auto dopo essersi messo al volante della propria vettura dopo aver assunto droga, così come accertato dagli esami effettuati presso una struttura sanitaria. Al 33enne è stata anche ritirata la patente di guida.