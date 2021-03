Incidente mentre guida sotto l’effetto dell’alcol, denuncia e patente ritirata

Alla guida sotto l’effetto dell’alcol è rimasto coinvolto in un incidente ed è stato denunciato dai carabinieri: nei guai un giovane di 21 anni di Roccagorga. I fatti risalgono allo scorso 13 marzo e sono avvenuti nel piccolo centro della provincia pontina.

Quella sera, secondo quanto ricostruito dai militari della locale Stazione, il 21enne si è messo alla guida della propria auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha provocato anche dei feriti. Al termine degli accertamenti per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria e gli è stata ritirata la patente dagli stessi carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro per i rilievi di rito.