Annargenide Astuto investita e uccisa da un camion, cordoglio della Asl per la morte dell’ex primario

Sono state espresse anche dalla Asl di Latina parole di cordoglio per la morte di Annargenide Astuto. Storica dirigente del reparto oculistica dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, nonché figura di rilievo nella vita politica e sociale dell’intera città, la 79enne è deceduta in seguito ad un drammatico incidente avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 27 novembre, a Gaeta lungo la Flacca.

Annargenide Astuto era con il marito e si era appena recata in una pasticceria per comprare un dolce per festeggiare il compleanno di uno dei figli quando è stata investita da un mezzo pesante. La dinamica del drammatico incidente è ora al vaglio della polizia stradale di Terracina.

La notizia della morte dell’ex primario si è presto diffusa ieri gettando nello sconforto quanti la conoscevano e stimavano. “La sua scomparsa, e le circostanze in cui è avvenuta, hanno colpito profondamente tutti coloro che l’hanno conosciuta e che per molti anni hanno lavorato al suo fianco - dichiarano oggi dall’Azienda sanitaria locale -. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze della direzione strategica e di tutti i dipendenti dell’Asl di Latina”.