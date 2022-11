Anziano investito da un’auto mentre attraversa la strada, 87enne ferito e portato in ospedale

Grave incidente nella mattinata di oggi, venerdì 4 novembre, ad Aprilia dove un anziano di 87 anni è stato investito da un’auto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza in ambulanza in ospedale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di questa mattina in via Verdi. Dalle prime informazioni raccolte l’uomo, di origini venezuelane ma residente ad Aprilia, stava attraversando la strada quando è stato colpito da una vettura, una Dacia Duster, guidata da un anziano di 78 anni.

Lanciato l’allarme sono giunti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi hanno subito predisposto il trasferimento dell’87enne in ospedale, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sta bene, invece, l’uomo alla guida della vettura, solo un forte spavento per lui.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia che hanno effettuato i rilievi e che si occuperanno ora di tutti gli accertamenti utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.