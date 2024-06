Scontro tra auto e moto sull'Appia: tre feriti soccorsi dal 118

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 14,30, lungo la via Appia, nel territorio di Pontinia. Il sinistro ha coinvolto una moto e un'auto, che si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'incrocio con la strada Migliara 47.

Nel violento impatto nell'intersezione stradale i due veicoli sono finiti fuori strada contro il guard rail. Gli altri automobilisti che in quel momento si trovavano a transitare lungo il tratto della vita Appia hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il luogo dell'incidente è stato tempestivamente raggiunto dai carabinieri della stazione di Pontinia, che si sono occupati dei rilievi, e dai mezzi del 118. I feriti sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale Goretti di Latina al pronto soccorso di Terracina, mentre un terzo, in condizioni più serie, è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma.