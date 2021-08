Incidente sull’Appia: auto finisce fuori strada, muore un uomo di 73 anni

Un’altra tragedia si è compiuta sulle strade della provincia di Latina: un uomo di 73 anni è deceduto nella mattinata di ieri, martedì 17 agosto, sull’Appia.

Il pensionato originario di Gaeta ma residente a Fondi, secondo una prima ricostruzione, era al volante della sua Volkswagen Golf quando lungo la strada statale 7 lato Itri è finito fuori strada andando a scontrarsi contro il guardrail che costeggia l’arteria. Subito sono scattati i soccorsi e sono intervenuti i sanitari del 118 ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, si è spento durante il trasporto in ospedale.

Sul posto per i rilievi di rito sono giunti gli uomini della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, il 73enne potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava alla guida prima di finire con la sua auto fuori strada.