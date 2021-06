Grave incidente sull’Appia: proseguono gli accertamenti dei carabinieri

Le indagini dei militari per chiarire le cause dello scontro tra l’auto e il mezzo pesante in cui è rimasta ferita una donna risultata anche positiva al test alcolemico e denunciata

Proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri sull’incidente di ieri sull’Appia a Pontinia. Nel sinistro una donna di 57 anni di origini tedesche è rimasta gravemente ferita e risulta anche positiva al test alcolemico è stata poi denunciata.

Sono ora in corso le indagini da parte dei militari del Nor Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina che serviranno a fare piena luce sulle cause del grave sinistro e a definire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni a disposizione, a scontrarsi frontalmente sono stati l’auto condotta dalla 57enne e un autocarro al cui volante si trovava un uomo di 43 anni. In seguito al violento impatto tra i due mezzi la donna è rimasta ferita in maniera grave; soccorsa dai sanitari del 118 è stata poi trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma.