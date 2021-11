Incidente stradale sull'Appia: muore una donna, due persone ferite

Incidente stradale sull'Appia, nel comune di Pontinia. Il sinistro, che si è verificato all'altezza del km 79, ha coinvolto due auto e provocato una vittima e due feriti. A perdere la vita una donna.

Ancora in corso di accertamento la dinamica e le cause dello scontro, in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Sul posto oltre ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine anche il personale dell'Anas che sta lavorando per mettere in sicurezza la strada e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. La circolazione stradale è stata temporaneamente deviata sulla strada Migliara vicina per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.