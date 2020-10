Grave incidente sull’Appia a Pontinia: scontro tra due auto, una finisce nel canale

Grave incidente nella mattinata di oggi, giovedì 29 ottobre, sull’Appia nel territorio di Pontinia, all’altezza dell’incrocio con la Migliara 54 al confine con Sabaudia.

Dalle informazioni a disposizione, a scontrarsi, per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale, sono state due auto; in seguito all’impatto una delle due è finita in un canale che costeggia l'arteria.

Sul luogo dell’incidente sonio giunti i vigili del fuoco di Terracina che hanno oeprato per il recupero, con l'ausilio di un'autogrù, della vettura nel canale e la messa in sicurezza dell'altra. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari insieme all'occupante dell'altro veicolo cointolvo nell'incidente; necessario anche l'intervento di un'eliambulanza. Gli accertamenti sono stati condotti dagli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica del sinistro.

Durante i rilievi e i soccorsi l’Appia è stata temporaneamente chiusa; il traffico in direzione Terracina è stato deviato sulla Migliara 53 e quello in direzione Roma sulla Migliara 55. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e i volontari dell’Anc Sabaudia 147.