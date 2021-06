Incidente sull'Appia a Scauri: è morto il 19enne Giorgio Ciccolella

Ha smesso di battere il cuore di Giorgio Ciccolella, il 19enne di Formia rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale avvenuto a Scauri lunedì scorso. Per il ragazzo era già stata dichiarata la morte cerebrale dai medici dell'ospedale San Camillo di Roma, dove il giovane era stato trasportato in eliambulanza subito dopo il sinistro. La famiglia del ragazzo, distrutta dal dolore, ha dato l'autorizzazione alla donazione degli organi.

Si continua intanto a ricostruire la dinamica del tragico incidente anche attraverso l'acquisizione delel telecamere di sorveglianza della zona in cui è avvenuto lo schianto, lungo la via Appia. Il 19enne viaggiava su uno scooter e lo scontro è avvenuto con una Renault Clio guidata da un uomo.