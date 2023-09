Incidente sull’Appia tra una moto e un’auto: due i feriti, grave un centauro

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 12 settembre, sull’Appia nel territorio di Terracina. Da quanto appreso nel sinistro sono rimaste coinvolte, per cause che sono al momento ancora al vaglio, una vettura e una moto e due sono le persone ferite, una delle quali in maniera più seria.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto all’altezza del chilometro 93 della ss7, nei pressi dello svincolo per la frazione di Borgo Hermada. In seguito alle segnalazioni giunte, il luogo del sinistro è stato raggiunto anche dai sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti; l’uomo che era in sella alla moto è stato poi trasportato in eliambuanza all’ospedale San Camillo di Roma, mentre l’altra persona ferita al Goretti di Latina.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità che nel corso dei rilievi e delle operazioni di soccorso è stata ridotta a una sola corsia.