Alla guida sotto l’effetto dell’alcol invade la corsia e si scontra con un’altra auto

Era alla guida sotto l’effetto dell’alcol la donna di 34 anni che nella giornata di ieri, martedì 27 febbraio, ha causato un incidente sull’Appia, nel territorio di Latina. Gli accertamenti, che hanno portato anche alla denuncia della 34enne, sono stati effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi di rito utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che ha coinvolto due mezzi.

Secondo quanto emerso la donna, di origini bielorusse e che vive a Pontinia, come riferiscono anche i militari, mentre era alla guida del proprio veicolo ha invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un’altra auto condotta da un uomo di 45 anni residente a Priverno.

Nel corso dei successivi accertamenti, è emerso che la 34enne si era messa alla guida del mezzo in stato di ebrezza alcolica con un tasso alcolemico pari a 2,03 g/l; per questo è stata denunciata in stato di libertà. Il veicolo è stato sequestrato mentre proseguono le indagini dei carabinieri.