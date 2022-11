Autocisterna si ribalta, disposta la chiusura al traffico della strada

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre ad Aprilia. Un'autocisterna è uscita fuori dalla sede stradale in via Selciatella tra lo svincolo della Pontina e via Torre del Padiglione ribaltandosi. Non ci sono feriti ma si è resa necessaria la chiusura del tratto di strada interessato per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, di svuotare l'autocisterna in totale sicurezza.

L'amministrazione comunale ha comunicato che Il tratto di strada rimarrà dunque chiuso al traffico fino alle ore 12 circa di domani, giovedì 24 novembre.